LIMBIATE – Inseguito tra Limbiate e Senago, il fuggitivo abbandona l’auto che risultava trasportare cociana.

E’ successo questa mattina, 18 marzo, in piazza Cinque Giornate, dove una pattuglia della polizia locale limbiatese era ferma per un posto di controllo. Alle 8.30, transitava una Fiat Bravo, guidata da un uomo all’apparenza giovane, che non si fermava all’alt degli agenti e scappava verso Senago. Iniziava così un inseguimento che portava la pattuglia fuori comune: in via Risorgimento a Senago l’uomo abbatteva alcuni cartelli di segnaletica verticale e poi abbandonava l’auto per fuggire a piedi.

Gli agenti hanno perquisito la Fiat Bravo e sul sedile hanno trovato tracce di cocaina, presumibilmente contenuta in qualche sacchetto che il fuggitivo è riuscito a portare con sé. Dalle ulteriori verifiche, il mezzo abbandonato è risultato di proprietà di un cittadino rumeno, di 27 anni, residente a Mesero, a cui risultano intestati più di cento veicoli: chiaramente un prestanome.

Il comando di piazza Cinque Giornate ha proceduto a notiziare la Procura della Repubblica per le conseguenti denunce penali e per l’attività di cancellazione dai registri della Motorizzazione delle auto in intestazione fittizia, mentre la Fiat Bravo è stata sequestrata penalmente e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

18032020