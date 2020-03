SARONNO – Forza Italia Saronno festeggia la nascita del tricolore con alcuni esponenti del partito ritratti insieme alla bandiera italiana.

“È significativo che proprio in questa giornata il presidente Silvio Berlusconi abbia deciso di aiutare la nascita del nuovo ospedale milanese con la sua donazione – dichiarano i vertici saronnesi – uno straordinario gesto di solidarietà come segno di rinascita dei valori rappresentati dalla nostra bandiera tricolore che anche in mezzo alle difficoltà odierne non smetterà mai di sventolare come simbolo di speranza e libertà per la patria”. I militanti e sostenitori saronnesi degli “azzurri” hanno anche realizzato una bella foto tutti assieme, con la bandiera italiana ed una immagine delle Frecce tricolori, che sono uno dei simboli dell’Italia nel mondo.

(nella foto: Luciano Silighini Garagnani con la moglie Francesca e la figlia Alice, Agostino De Marco, Filippo Cannatelli e la figlia Giulia, l’assessore Mariassunta Miglino, Mariagrazia De Novellis, Federico Marri e Adelmo Cao).

18032020