SARONNO – Brutta sorpresa alla lavanderia di vicolo Pozzetto, oggetto di una nuova spaccata.

Nel pieno centro storico e nonostante il divieto di uscire per contenere l’epidemia del coronavirus, nella notte tra domenica e lunedì ignoti hanno colpito la vetrina della lavanderia posta al piano terreno di un palazzo residenziale.

Rotto il vetro, il malvivente – non è tuttavia escluso possa trattarsi di più persone – si è introdotto nel negozio ed ha subito puntato la cassa.

Il bottino? Pochi euro, quasi tutti in moneta lasciata come fondo cassa per il resto. L’entità economica dei danni di fatto è più elevata del furto in sè.

Alle prime luci, ad accorgersi dell’accaduto e ad avvisare la proprietaria sono stati i negozianti vicini che possono aprire la propria attività in quanto rientranti tra le categorie permesse dal decreto #iorestoacasa.

Immediatamente arrivata sul posto, la proprietaria ha solo potuto constatare l’avvenuto e ha provveduto ad avvisare i carabinieri che sono prontamente intervenuti per un sopralluogo.

La zona centrale della città è coperta da numerose telecamere di sorveglianza e perciò gli inquirenti non escludono che sia stato ripreso il responsabile durante l’effrazione o mentre si portava sul posto.

L’attività commerciale qualche mese fa aveva già subito un altro furto con le medesime modalità.

(foto archivio)

18032020