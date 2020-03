COGLIATE – Videomessaggio in diretta su Facebook del sindaco di Cogliate, Andrea Basilico: anche in paese c’è una persona positiva al Coronavirus.

“Vi domando per l’ennesima volta un aiuto a tutti, state in casa! Purtroppo mi duole informare che è stata confermata la positività di un concittadino sul territorio di Cogliate, ma sta bene, non è in pericolo di vita, ed è ricoverato in ospedale. E’ importante che questa situazione non crei il panico, a Cogliate la situazione appare sotto controllo”, fa presente il primo cittadino. Che ricorda: “Abbiamo attivato un servizio domiciliare per chi può avere particolari necessità, ad iniziare dagli over 65. Potete farvi consegnare i farmaci a casa, lo stesso vale per il pane e per la spesa, per i tabacchi e per i giornali. Usufruite di questo servizio ed aiutate a diffonderlo soprattutto per le categorie più delicate che spesso sono anche le più difficili da raggiungere con la comunicazione”.

Ribadisce Basilico: “Il fatto che ci sia una persona positiva anche a Cogliate non cambia niente, anzi ci deve aiutare a tenere alta l’attenzione”.

19032020