Coronavirus, altri due contagiati a Turate. Il sindaco Oleari, “State a casa”

TURATE – Ancora casi di persone positive al coronavirus nella zona, l’ultima comunicazione in questo senso viene dal sindaco di Turate, Alberto Oleari che dal Municipio fa sapere che 2 concittadini ne risultano affetti. Il conto, per Turate, arriva dunque a 3 persone; il primo paziente era purtroppo deceduto nei giorni scorsi.

In data odierna la Prefettura di Como mi ha comunicato che sono risultati positivi al Covid-19 due cittadini turatesi.

Per esigenze di riservatezza non possono essere divulgati i dati personali dei soggetti. Si richiama nuovamente l’attenzione di tutti i cittadini al rispetto scrupoloso delle disposizioni dettate dalle normative e dalle autorità sanitarie, disposizioni volte a contenere la diffusione del Coronavirus.

Per questo rinnoviamo per l’ennesima volta l’invito a non uscire di casa, se non in situazioni strettamente necessarie. Con l’impegno di tenervi costantemente aggiornati, porgo un caro saluto.

Il sindaco

Alberto Oleari

(foto archivio: il sindaco Alberto Oleari durante un evento pubblico)

19032020