Coronavirus, Caronno: “Restate a casa o saremo costretti a chiedere rinforzi di forze di polizia”

CARONNO PERTUSELLA – “Restare in casa” è la parola d’ordine che il sindaco Marco Giudici ripete ai suoi concittadini visto che ancora oggi, malgrado il focolare in corso in città, ci sono persone che si ritrovano in piazza e spazi pubblici. Caronno è stata la lungo la maglia nera del contagio della provincia di Varese. Il numero dei contagiati è cresciuto, anche ieri, secondo gli ultimi dati arrivando a quota 29 persone. Un centinaio le persone in osservazione e già 5 i decessi.

“Ad evitare agli assembramenti ci aiuta l’associazione nazionale carabinieri mentre gli agenti di polizia locale si occupano di far rispettare le chiusure degli esercizi commerciali mentre i carabinieri verificano che non ci siano spostamenti immotivati. Purtroppo le forze sono limitate e gli interventi numerosi” chiarisce il primo cittadino.

Per rilanciare il proprio appello il sindaco ha previsto un auto che circoli per le arterie cittadine per invitare i caronnesi a stare a casa. Se la situazione non dovesse migliorare presto potrebbe arrivare nuove forze dell’ordine: “Il Prefetto – ha dichiarato il sindaco – ci ha comunicato la disponibilità ad inviare rinforzi di polizia. Si vorrebbe evitare ciò ma la situazione, se non cambia, costringerà le nostre autorità ad assumere tale decisione.

19032020