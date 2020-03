CISLAGO – “Dopo aver ricevuto diverse domande in merito a come gestire la raccolta differenziata del verde, e dopo essermi confrontata con il nostro sindaco Gianluigi Cartabia, vi comunico che non essendo possibile far effettuare la raccolta a domicilio, chiediamo di pazientare fino al 25 marzo data in cui riaprirà la piattaforma ecologica. Certa che capirete la situazione vi ringrazio per la pazienza e la comprensione che molti di voi stanno avendo”. Così l’assessore comunale Marzia Campanella, rivolgendosi ai concittadini.

Ieri l’assessore regionale all’Ambiente, il saronnese Raffaele Cattaneo, aveva fornito una serie di indicazioni su come effettuare la raccolta rifiuti durante l’emergenza coronavirus. Anche lo smaltimento dei rifiuti domestici, in particolare dove ci sono persone che si trovano in quarantena o sono positive al Coronavirus – afferma Cattaneo – ha bisogno di alcune attenzioni, quindi abbiamo voluto fornire a Comuni e cittadini una serie di indicazioni per una gestione più corretta che riduca ulteriormente gli eventuali rischi”.

