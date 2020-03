SARONNO – In tre ore è stata recuperata una fornitura di camici per gli operatori saronnesi: il merito è del gruppo Medici odontoiatri e operatori sanitari contro Covid19 (Varese) che ha trovato il materiale con l’aiuto di un’azienda di Vignola.

Un bell’esempio di solidarietà che è stato condiviso anche sui social dove viene raccontata, sulla pagina Facebook “Sei di Saronno se…” questa bella storia anche per permettere alla città di ringraziare chi si è speso per risolvere il problema.

“Oggi quando stavano per mancare i camici per proteggere i nostri operatori sanitari a Saronno, gli italiani hanno fatto un miracolo: il gruppo (Varese) Medici, Odontoiatri e operatori sanitari contro Covid19 ha organizzato, insieme alla ditta Springprotezione di Vignola e alla Pubblica Assistenza di Vignola, il trasporto di questi camici in 3 ore da Modena a Saronno. Ora dopo ora gli operatori sanitari di Saronno non lasceranno indietro nessuno. Cerchiamo di ringraziarli personalmente, perchè oggi si sono fatti il culo in 4 per Saronno. Inondiamoli di mail di ringraziamento”

