CERIANO LAGHETTO – La solidarietà per l’ospedale “Sacco” di Milano, in prima linea nell’emergenza coronavirus, si è trasformata in una donazione da 1500 euro. Li hanno raccolti dirigenti, giocatori e staff dell’Asd Ceriano Laghetto, la società calcistica locale impegnata in Prima categoria e con alle spalle un ampio settore giovanile.

“Tutti insieme siamo riusciti a fare questa donazione. Può sembrare una goccia nel mare ma siamo fiduciosi che servirà per farci tornare alla vita normale. Insieme si può, buona salute a tutti!” le parole dei responsabili del club calcistico cerianese. Come tutte le altre società sportive, anche l’Asd Ceriano ha dovuto bruscamente interrompere l’attività agonistica per l’emergenza dettata dalla diffusione del coronavirus. Da parte di dirigenti e tesserati locali l’auspicio di potere presto tornare sui campi da gioco anche se ormai la conclusione della stagione, soprattutto per quanto riguarda le giovanili, appare molto in dubbio.

(foto: la rosa della formazione maggiore dell’Asd Ceriano Laghetto)

19032020