MILANO – Al Punto stampa di Palazzo Lombardia a Milano il governatore lombardo Attilio Fontana oggi alle 13 ha fatto il punto della situazione con il vicepresidente della Croce rossa cinese, Yang Huichuan: “Ci ha detto che è stupito di come ci sia troppa gente per le strade, di quanto usino ancora trasporto pubblico e del fatto che così poca gente porti le mascherine. Misure troppo poco rigorose: se non abbiamo modo affrontare problema virus continuerà a circolare. “Quello che state vivendo è simile a quanto abbiamo affrontato noi a Wuhan, epicentro di Covid-19, con un grande numero di persone positive e persone decedute.

Ha proseguito il vicepresidente della Cri cinese: “Se vengono aumentate misure quarantena diventa più facile identificare persone da trattare e che quindi possono ottenere migliore trattamento per questa malattia. La quarantena totale ha consentito dopo un mese di ottenere a Wuhan i risultati positivi che stiamo riscontrando. Ma qui il trasporto pubblico continua a funzionare, le policy non sono abbastanza strette. Le persone non stanno ancora mettendo maschere, ci sono ancora troppe persone in giro, e si trovano nei ristoranti degli hotel. Ogni cittadino deve fare la sua parte! Ogni persona dovrebbe stare a casa!”

Fontana: “Chi ha vissuto Wuhan, conferma quello che è assolutamente necessario fare. Bisogna chiedere a Governo provvedimenti più rigorosi”.

19032020