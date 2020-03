MILANO – Ancora non rallenta l’epidemia di coronavirus in Lombardia. A fare il punto come tutti i giorni su Facebook in diretta, da Palazzo Lombardia a Milano, Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare, che ha fornito il quadro della situazione. “I soggetti positivi sono attualmente 19884, +2171, un dato significativamente più alto di ieri; i ricoverati sono 7387, +182 ovvero molto meno di ieri. In terapia intensiva ci sono 1006 persone, +82: e 1250 sono i posti disponibili, speriamo afflusso dei respiratori continui” ha riepilogato l’assessore. I decessi sono arrivati a 2168, +209.

“Oggi avremmo anche spazi per aprire nuovi posti letto terapia intensiva e pneumologia, stiamo recuperando respiratori ma ci serve innanzitutto personale. Sabato arrivano 53 fra infermieri e medici cubani altamente specializzati, hanno combattuto l’Ebola, e andranno a Crema; a Cremona parte ospedale da campo chiese evangeliche; e Bergamo si parte con ospedale da campo” ha ricordato Gallera.

(foto: un momento della conferenza stampa su Facebook con l’assessore Giulio Gallera)

19032020