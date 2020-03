SARONNO – Il saronnese Raffaele Cattaneo, assessore regionale all’Ambiente, è stato incaricato dal presidente Attilio Fontana di coordinare una task force che si sta occupando di organizzare la filiera di aziende che possono produrre i dispositivi di sicurezza che sono necessari per chi è in prima linea a contrastare il virus.

“In queste ultime 48 ore – spiega il saronnese in un video registrato nel suo ufficio in Regione – ho potuto personalmente constatare la grande disponibilità di aziende non solo del nostro territorio a collaborare: mail, telefonate, messaggi whatsapp, sono stato letteralmente sommerso da una generosità commovente. E’ uno slancio di solidarietà che dimostra il grande impegno che è il grande cuore dei lombardi”.

E ovviamente non manca un appello ai cittadini: “Chiedo ancora a chi non è in prima linea di restare a casa, l’unico vero modo per evitare il contagio”

