Coronavirus: il sindaco Vumbaca fa il bilancio a Cesate

CESATE – Il sindaco Roberto Vumbaca anche a Cesate sta tenendo informati passo a passo i concittadini dell’evoluzione dell’emergenza coronavirus. Già lo scorso fine settimana, in una nota dell’ente locale, era stato precisato che “a seguito di notifica pervenuta dalla Prefettura di Milano, il sindaco comunica che sono attualmente 7 i casi registrati di cesatesi positivi al Coronavirus. In uno di questi casi, le complicazioni provocate dal virus in paziente anziano hanno portato al decesso”.

Prosegue Vumvaca: “Senza allarmismi, invito nuovamente la cittadinanza a rispettare puntualmente le misure restrittive adottate per contenere il contagio. Un breve tempo di sacrificio può salvare la nostra vita e quella delle persone a cui teniamo”.

Cesate confina con uno dei centri più colpiti dall’epidemia nel Varesotto, ovvero con Caronno Pertusella dove il conto è di 29 contagiati, e ci sono già stati cinque decessi.

(foto archivio: anche a Cesate controllano il rispetto del decreto, “state in casa”)

19032020