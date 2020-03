Coronavirus, la proposta di Bocedi. “Sindaco, diamo alloggi gratis a medici e infermieri”

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Paolo Bocedi saronnesi presidente dell’associazione Sos Italia Libera

“Io insieme agli uomini dell’associazione Sos Italia libera dal 1992 combattiamo la mafia e la “ndrangheta. Il nostro compito e’ convincere gli imprenditori e i commercianti a fare la denuncia: la maggior parte delle volte ci riusciamo. per poi costituirci parte civile nei molti processi in corso fino alla condanna dei mafiosi. Oggi invece il male criminale è questo maledetto virus che sta decimando piano piano la nostra popolazione. I primi a cadere sono i medici e gli infermieri malprotetti e malpagati che con devozione restano accanto ai malati a costo della loro vita. Ecco il perché mi sento di proporre al Prefetto di Varese, al sindaco Fagioli di assegnare alloggi gratis per medici ed i infermieri che pagano con la loro vita un prezzo altissimo! Un mafioso prima o poi lo sbatti in galera, oggi invece il male è invisibile e molto pericoloso”.

18032020