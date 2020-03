LAZZATE – “Cari Lazzatesi, ho appena ricevuto dalla Prefettura comunicazione ufficiale che un nostro concittadino è positivo al Covid-19 ed un altro è in “sorveglianza attiva””.

E’ la nota condivisa questa sera dal sindaco lazzatese Loredana Pizzi che ha deciso di avvisare la comunità con una nota. “Le autorità sanitarie hanno attivato tutti i protocolli a tutela delle persone coinvolte. Sarà nostra cura intervenire con la dovuta discrezione per fornire innanzitutto gli interventi di tutela già attivati sul territorio. Vi tengo aggiornati”.

La comunicazione arriva dopo quella di Matteo Piuri sindaco di Misinto che ha annunciato oggi due contagi e una persona in quarantena. Primo caso anche per il comune di Origgio come ha annunciato il sindaco Mario Ceriani.

L’invito da tutti i sindaci è sempre lo stesso quello di restare a casa per non vanificare le misure anticontagio messe in atto nelle ultime settimane per cercare di fermare la diffusione del virus.

(foto archivio)