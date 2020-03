SARONNO – “Caro amico runner ti scrivo” è il titolo della nota condivisa da Francesco Licata consigliere comunale ma soprattutto appassionato di corsa. Ecco qui il testo integrale

Cari amici,

è innegabile che ultimamente siamo stati messi all’indice come indisciplinati, quasi come furbi in cerca del trucchetto, la corsa, per uscire di casa. Penso che chiunque abbia praticato sport a livello agonistico abbia scolpiti nel proprio Dna la disciplina ed il rispetto delle regole, sappia cosa sia la fatica, il sacrificio e soprattutto il rispetto per gli altri, avversari compresi.

E allora penso che chi runner lo sia veramente abbia il dovere dell’esempio verso soprattutto chi si è scoperto tale solo durante questa emergenza. Stiamo a casa, sospendere l’allenamento intensivo per 3 o 4 settimane non è un dramma soprattutto per un fisico ben allenato di chi lo sport lo ha sempre praticato.

È nella fatica che si trova la lucidità per la vittoria, e quando arriverà, questa sarà la vittoria più bella. Andrà tutto bene”

19032020