SARONNO – Mercoledì con numeri ancora relativamente contenuti, se comparati con le altre province, del contagio da coronavirus nel Varesotto, con una crescita di solo una trentina (soprattutto a Busto Arsizio) nelle ultime ventiquattro ore.

A Saronno si registrano due casi in più di persone positive al coronavirus, ed uno in più si registrano invece sia a Caronno Pertusella che a Gerenzano.

Mercoledì mattina c’è stato il mercato in piazza, dopo molte discussioni sull’opportunità che si svolgesse oppure no; è stato un appuntamento per pochi intimi, poche bancarelle e pochissimi clienti.

Coronavirus, Saronno mercato solo 16 banchi. Solo alimentari

Al supermercato Esselunga di Solaro i sindacati hanno chiesto di chiudere la domenica per la sanificazione.

Esselunga Solaro, le Rsu chiedono chiusura domenicale per sanificazione

Fbc Saronno benefico: ha deciso di sostenere la sottoscrizione a favore dell’ospedale di Saronno e dell’Asst Valle Olona, impegnate ad assicurare l’assistenza sanitaria alla popolazione locale.

Coronavirus e calcio: Fbc Saronno scende in campo… per l’ospedale

La chiacchierata serale della direttrice de ilSaronno è stata con la schermitrice Martina Mascagni: la giovane promessa saronnese ha raccontato i suoi giorni forzatamente senza sport.

19032020