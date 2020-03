Coronavirus, Misinto sindaco Matteo Piuri costituisce il centro operativo comunale

MISINTO – Pubblichiamo integralmente la lettera aperta del sindaco Matteo Piuri in merito all’epidemia di coronavirus in paese.

Cari Cittadini,

considerato l’evolversi dell’emergenza sanitaria in corso relativa alla diffusione sul territorio italiano del Covid-19, vista la situazione sanitaria dei Comuni intorno a Misinto, nonché il rapido evolversi dei contagi ho ritenuto di costituire in via del tutto precauzionale, il Coc centro operativo comunale, con le seguenti funzioni di supporto di massima: fornire una corretta comunicazione ai cittadini in relazione al rischio epidemiologico; monitorare ed intraprendere azioni preventive per i soggetti più vulnerabili; interagire con i servizi sanitari specializzati in caso di presenza di focolai epidemiologici; attivare ed ottimizzare la risposta locale in relazione all’eventuale attivazione di protocolli di emergenza adottati da Governo e Regioni.

Ho quindi decretato di costituire, in via precauzionale, il Coc per il Comune di Misinto, con sede nella sala consiliare del Comune. I componenti saranno il sindaco, con funzioni di coordinatore e di attivatore; assessore comunale con funzioni di vice coordinatore; consigliere comunale con delega alla comunicazione coadiuvato dalla segreteria comunale; agente di polizia locale per monitoraggio e controllo del territorio e coordinamento con le forze dell’ordine; Sei Servizi Emergenza Integrati Misinto (Protezione Civile) e Sei delegazione di Caronno Pertusella, collaborazione per assistenza alla popolazione; Croce Rossa Alte Groane (Comitato delle Alte Groane), collaborazione per assistenza sanitaria e consegna medicinali; ufficio tecnico per assistenza tecnica in caso di emergenza; assistente Sociale, gestione e assistenza domiciliare in caso di necessità particolari.

