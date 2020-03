Coronavirus, Misinto sindaco Piuri: “Due contagiati e una persona in sorveglianza attiva”

MISINTO – Due casi di coronavirus a Misinto ed una terza persona in sorveglianza attiva. L’annuncio arriva dal sindaco Matteo Piuri in una diretta Facebook.

I due contagiati sono ricoverati all’ospedale. L’Ats, assicura il primo cittadino, ha attivato tutte le procedure per tutelare i familiari e le persone entrate in contatto con i contagiati. Il cittadino in quarantena al momento non presenta sintomatologie. “Speravamo che questa tragedia non arrivasse ma così non è stato – chiarisce Piuri – dobbiamo quindi prenderne atto e affrontare il problema con la dovuta consapevolezza e serietà. Bisogna stare a casa. Da parte nostra abbiamo chiuso i parchi, il cimitero, la piattaforma ecologica e il comune per proteggerci dall’irresponsabilità di qualcuno”.

E Piuri rinnova l’appello: “Non andate in giro inutilmente, non affollate il parco Groane. State a casa. Rispettate le indicazioni e utilizzate i dispositivi”.

Il sindaco ricorda il servizio di consegna della spesa e dei farmaci a domicilio per le categorie a rischi e continua con i ringraziamenti a tutti coloro dai dipendenti, al personale sanitario fino ai sindaci dei comuni della Brianza e limitrofi.

19032020