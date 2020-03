SARONNO – “E’ San Giuseppe: un drappo bianco e un lume alle 21 alle finestre nella preghiera per l’Italia”. E’ così che la comunità pastorale crocifisso risorto presenta l’iniziativa a cui parteciperanno anche le parrocchie della città degli amaretti.

“In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana e la Chiesa in Saronno promuovono un momento di preghiera per tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni fedele, a pregare in famiglia, simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 21 di questa sera giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe, custode della Santa Famiglia”. Ma c’è anche una proposta concreta: “Alle finestre delle case si propone di esporre un piccolo drappo bianco e una candela accesa. La recita corale di questa preghiera per l’Italia sarà trasmessa alle 21 da RadiorizzontiInBLu fm88 (canale 88 del digitale terrestre) e da Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre).

(foto di copertina: immagine d’archivio un momento di preghiera in Santuario in occasione della candelora)