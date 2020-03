Saronno: la polizia locale scrive lieto fine per anziana smarrita

SARONNO – Nonostante il decreto #iorestoacasa, una ultrasettantenne saronnese spaesata si è persa nella zona della stazione. La polizia locale scrive il lieto fine.

Nel pomeriggio dell’altro giorno, in una Saronno deserta, l’anziana che vagava apparentemente senza meta ha subito attirato l’attenzione degli agenti della polizia locale impegnati nell’attività del controllo del territorio.

Gli agenti si sono subito avvicinati e le hanno chiesto dove andasse, ma la pensionata è apparsa in stato confusionale: addirittura non si ricordava perchè fosse uscita da casa. Appurato lo smarrimento, probabilmente complici le strade prive di persone, i poliziotti l’hanno confortata mentre hanno fatto partire le ricerche dei parenti. Hanno poi atteso con lei l’arrivo quasi istantaneo dei congiunti.

Non mostrando segni di traumi o escoriazioni non è stato necessario richiedere il supporto medico.

(foto archivio)

