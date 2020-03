Concorso letterario della Cls Saronno: anche una saronnese tra i vincitori

SARONNO – Alle premiazioni del secondo concorso letterario “Orizzonti” promosso dalla CLS al terzo gradino sale la saronnese Rosaria Stasolla.

La Cooperativa lavoro e solidarietà è da sempre attenta anche al lato culturale oltre quello sociale. Tra le ultime iniziative patrocinate c’è stato il concorso letterario “Orizzonti”, nato in collaborazione con l’omonimo bollettino della Comunità pastorale Crocifisso Risorto. Si proponeva la creazione di un’opera di massimo 800 battute attorno al tema della “diversità” declinata in tutte le sue forme.

“I racconti sono giunti da tutta Italia, da Caserta, Ferrara, Firenze, Livorno, Milano, Napoli, Roma, Torino, per citare solo le città più grandi. Ma come vedete, anche quelli a km zero hanno avuto i giusti meriti!

Terzo classificato è “Piacere, sono Arturo” di Rosaria Stasolla di Saronno (VA).

Mi chiamo Arturo e faccio un po’ di fatica a fare alcune cose, ma ciò che mi riesce bene sono gli abbracci e la torta di mele.

Mi chiamano “l’Abbracciatore felice” perché abbraccio e sorrido, sorrido e abbraccio.

Ormai sono cresciuto, sono un ragazzo grande, sono simpatico e down, che dicono che significa “quasi normale”; ma cosa significa essere normale? Io sono nato così e mi va benone!

Secondo me, le persone normali sorridono poco e hanno la testa piena di pensieri, spesso tristi.

“Vero, mamma?” Vieni qua, ti do un abbraccio. Guarda il cielo: oggi è azzurro azzurro e sembra quasi primavera, anche se è inverno!

La giuria ha così motivato la propria decisione:

“Un racconto narrato dalla prospettiva della diversità per far capire che può essere “sbagliata” proprio la normalità la quale, come dice Arturo, non sorride ed è triste.

La semplicità, il candore, l’affetto sono gli elementi disarmanti, e quindi vincenti, della diversità.”

L’autrice, Rosaria Stasolla, è di professione psicologa-psicoterapeuta ed ha sempre avuto la passione dello scrivere. Ha vinto numerosi premi e riconoscimenti in manifestazioni e concorsi letterari e ha al suo attivo la pubblicazione di un volumetto di poesie “Realtà Irreale”. Nella prima edizione del concorso Orizzonti si è classificata ancora una volta terza.

21032020