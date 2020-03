SARONNO – Pubblichiamo con piacere l’appello del gruppo Medici odontoiatri operatori sanitari e sociosanitari impegnati in diverse iniziative di solidarietà per l’emergenza Coronavirus

Noi siamo il MOOSS: Medici Odontoiatri Operatori Sanitari e Socio Sanitari contro covid 19.

Stiamo aiutando i medici di medicina generale e la continuità assistenziale (ex guardia medica) a dotarsi delle attrezzature e delle conoscenze necessarie per aiutare i nostri cittadini ammalati a domicilio con delle unità appositamente formate.

Il compito è difficilissimo: abbiamo pochi giorni se non poche ore e il contesto in cui organizzarle è complesso. Ma non sarà di certo questo a fermarci. Abbiamo bisogno del supporto di donatori, abbiamo necessità di reperire con estrema urgenza attrezzatura medica indispensabile.

Nella grande famiglia degli operatori che lottano contro il virus non possiamo lasciare nessuno in difficoltà: dobbiamo aiutare gli operatori del trasporto ambulanze, gli ospedali e i medici del territorio che accompagnano gli ammalati a casa verso la guarigione. Ogni anello della catena è fondamentale.

Per cui data le contingenti necessità chiediamo l’aiuto di aziende sul territorio che possano acquistare a nome del Mooss una buona quantità di attrezzature mediche come saturimetri da dito che sono fondamentali per la gestione degli ammalati a casa e che vanno distribuiti ad ognuno di loro.

I risultati che abbiamo ottenuti fino ad oggi sono stati incredibili, altri Mooss regionali si stanno diffondendo in tutta Italia più forte del virus che stiamo tutti combattendo.

Potete contattarmi alla mia mail g.mas84@gmail.com o sul mio profilo facebook o sul nostro gruppo: https://www.facebook.com/groups/550497765571170/?ref=group_header .

Tra i fondatori del MOOSS.

Tommaso Giacomo dr. Mascarello

Saronno