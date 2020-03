Coronavirus, Caronno 200 grammi di marijuana in camera da letto: denunciato 24enne sorpreso fuori casa

CARONNO PERTUSELLA – Nella giornata di ieri, i carabinieri della compagnia di Saronno, nell’ambito dei controlli finalizzati a verificare il rispetto delle norme previste dall’ultimo decreto del presidente del consiglio dei ministri, hanno controllato un centinaio di persone.

Tra questi, i carabinieri della Stazione di Caronno Pertusella, nel primo pomeriggio di ieri, hanno denunciato un 24enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane era già stato notato nei giorni scorsi dai carabinieri per qualche movimento sospetto. Sicuramente l’attuale situazione e i pochi spostamenti che ci sono per strada hanno contribuito a mettere in evidenza atteggiamenti poco chiari.

È stato per questo che i carabinieri della stazione di Caronno Pertusella hanno deciso di approfondire la posizione del 24enne, recandosi alla sua abitazione ed effettuando una perquisizione. Intuizione corretta: all’interno della camera da letto i militari, infatti, hanno rinvenuto e sequestrato 200 grammi di marijuana confezionata in due sacchetti in plastica. Il giovane è stato denunciato alla procura di Busto Arsizio per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ovviamente, avendolo sorpreso fuori casa, il giovane è stato deferito anche denunciato per aver violato le norme del Dpcm.