SARONNO – Code… abissali da Esselunga oggi: in tanti hanno evidentemente pensato di fare rifornimento, i supermercati della zona – da Saronno in via Novara, a Solaro in via Varese – sono regolarmente aperti e puntualmente riforniti ma l’esigenza di evitare assembramenti – misura indispensabile per frenare la diffusione del coronavirus – consente di entrare pochi alla volta e quindi si sono formate lunghe code, nel pomeriggio odierno, venerdì. Con tempi di attesa, per arrivare all’ingresso necessariamente consistenti. Ma anche con ordine e la consapevolezza di dovere rispettare le regole.

Il decreto ministeriale contro la diffusione del corovirus impone la permanenza a casa, a meno di gravi motivi. Si può uscire, altrimenti, solo per fare la spesa e per questioni di lavoro.

(foto: le code di venerdì pomeriggio all’Esselunga di via Novara a Saronno. I tempi di attesa per riuscire ad entrare sono stati particolarmente lunghi, anche se tutti hanno rispettato le disposizioni a non avvicinarsi troppo e si sono messi pazientemente in fila)

20032020