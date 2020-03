MILANO – Accolta la richiesta del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, per avere l’Esercito per controllare il rispetto del decreto a non uscire di casa contro il coronavirus, “arrivano 114 soldati ma ne servono molti di più, sono convinto che arriveranno” ha detto durante la consueta conferenza stampa di metà giornata a Palazzo Lombardia di Milano.

In arrivo molti altri provvedimenti, rigorosi, per frenare la diffusione del coronavirus i cui dati, ha anticipato Fontana, anche oggi non saranno molto confortanti ed anzi nel segno di una ulteriore, importante crescita: “Con i sindaci dei capoluogo ho concordato di chiedere al Governo limitazioni all’attività fisica, di uffici e studi professionali, la chiusura dei cantieri, limitazioni nelle attività commerciali, la valutazione di chiudere le filiere di attività produttive che possano ritenersi estranee rispetto a filiere essenziali come agroalimentare, energia e farmaceutica. Se non arriverà il provvedimento dal Governo come Regione e sindaci adotteremo provvedimenti in questo senso” ha concluso Fontana. In questo senso, precursore il sindaco di Cislago, Gianluigi Cartabia, che li ha appena disposti sul territorio comunale con una ordinanza.

