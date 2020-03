Coronavirus, donata strumentazione per sanificazione ambulanze alla Croce rossa di Saronno

SARONNO – Una strumentazione per sanificare le ambulanze “perchè sono uno strumento molto utile per i malati ma allo stesso tempo è importante che possano essere a prova di contagio” è stata donata stamattina dall’impresa di pulizia civili ed industriali Volpe alla Croce Rossa di Saronno.

“In un momento così critico -spiega il titolare – tutti dobbiamo contribuire per superare l’emergenza sanitaria. Noi abbiamo donato una macchina per sanificare le ambulanze e uffici della Cri di Saronno”.

L’azienda in questi giorni è impegnata in interventi di sanificazione ed ha voluto dare un contributo a chi giorno dopo giorno lotta contro il contagio aiutato malati e contagia.

“Abbiamo pensato – conclude Volpe – alle situazioni degli operatori sanitari, l’ambulanza è un punto tanto utile e tanto critico, sapere di avere un ambiente sano aiuta ad affrontare questa epidemia e a lavorare con più serenità. Sappiamo e siamo sicuri, che insieme ce la faremo!Forza Saronno”

20032020