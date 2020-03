MILANO – Il vicepresidente Fabrizio Sala, che è anche assessore alla Ricerca, ha sottolineato che il mondo della ricerca, della scienza e della medicina della Lombardia si è messo in moto da tempo: “case farmaceutiche, scienziati, istituti scientifici stanno studiando il virus, la sua origine e il suo comportamento”. “Abbiamo pensato di dare una mano a questo mondo, soprattutto a chi svolge attività di ricerca ma non ha i mezzi”.

“Per questo abbiamo messo a disposizione da Regione 4 milioni di euro e da domani – ha aggiunto Fabrizio Sala – sul sito

www.openinnovation.regione.lombardia.it apriremo una manifestazione di interesse per coinvolgere altri soggetti, come le Fondazioni, a co-investire sui progetti che verranno selezionati”. Subito dopo la manifestazione di interesse sarà infatti aperto un bando semplificato per selezionare i progetti da finanziare.Saranno progetti per trovare terapie, sistemi di diagnostica e di rilevazione del virus. “Per comprendere il tipo di azioni che si vogliono finanziare ha chiarito il vicepresidente Sala – i progetti potrebbero riguardare: sviluppo di antivirali e di altri tipi di terapie per affrontare una risposta rapida all’attuale epidemia di Covid-19; sviluppo di terapie per affrontare le epidemie di coronavirus attuali e future; sviluppo della diagnostica, garantendo una rapida valutazione dei candidati sulla base delle tecnologie esistenti; sviluppo di strumenti veloci e affidabili che vadano oltre lo stato dell’arte per il rilevamento di portatori di Covid-19 e di individui sintomatici sospettati di

infezione da Covid-19”.

