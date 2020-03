SARONNO – Coronavirus a Saronno, il dato in possesso de ilSaronno fa riferimento a 21 persone contagiate, +1 da ieri; e di alcune persone in attesa dell’esito del tampone; più numerose quelle sotto “sorveglianza” sanitaria perchè hanno avuto contatti con qualcuno poi risultato positivo.

Il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli, non ha mai fornito indicazioni ufficiali riguardo al numero dei contagiati sul suo Comune, indicazione che le autorità (dall’Ats Insubria alla Prefettura) fornisco ai primi cittadini in modo da coordinare le diverse attività. Il primo cittadino ha precisato, intervistato da Radiorizzonti, di non voler dare i dati perchè “quelli in suo possesso sono in alcuni casi leggermente discrepanti da quelli forniti dall’autorità sanitaria alla stampa”.

Nel resto del comprensorio continua a conta dei casi con gli annunci dei primi cittadini: ieri il sindaco Mario Ceriani ha comunicato il primo caso di positività sul territorio origgese, quella di un ragazzo e un nuovo caso anche a Caronno Pertusella che supera così i 30 contagiati. Il sindaco di Misinto Matteo Piuri ha annunciato i primi due casi a Misinto mentre Loredana Pizzi che guida Lazzate con una nota ha informato sul primo contagiato da Coronavirus in paese. Due nuovi casi a Turate; casi raddoppiati (arrivando a 16) a Limbiate.

(foto archivio)

