SARONNO – Cambia look, per offrire più sicurezza, la zona antistante la scuola elementare pubblica “San Giovanni Bosco” del rione Matteotti di Saronno. L’intento che si è posto il Comune, con le opere previste, è di rendere lo spazio davanti al cancello del plesso che ospita anche la scuola materna più sicuro per genitori e bimbi che si spostano a piedi ed anche più funzionale per le auto in sosta.

Come rileva l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Dario Lonardoni, “è una situazione un poco confusa quella che c’è oggi in via Don Albertario. Ci sono dei parcheggi, la strada un percorso pedonale ma nessuno spazio è messo in sicurezza e delimitato tanto che all’uscita della scuola, momento più critico, i genitori si ritrovano ad attendere, spesso anche con fratellini, sorelline e passeggini in mezzo alla strada tra le auto che fanno manovra”. Si rimetterà ordine, dividendo meglio la zona parcheggi e proteggendo meglio i pedoni. Opere al via appena superata l’emergenza coronavirus, visto che ora tutti i cantieri non essenziali sono fermi.

20032020