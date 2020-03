SARONNO – Quarantotto bottiglie di birra, 60 lattine di Coca Cola, 48 confezioni di thè, 20 bottigliette di Gatorade, 12 di analcolico, 36 bottiglie di aranciata, 96 di succo di frutta, tre chilogrammi di caffè in grani e vari snack. E’ il bottino dei ladri che l’altra notte hanno preso di mira il centro sportivo comunale di via Sampietro che ospita la sede dell’Fbc Saronno.

I ladri sono entrati in azione nel cuore della notte senza che nessuno si accorgesse di nulla. Senza fare rumore e senza attirare l’attenzione delle pochissime auto di passaggio sull’arteria hanno forzato la porta del prefabbricato che ospita il bar ed hanno fatto razzia di tutto quello che c’era a disposizione. Dopo aver preso il loro bottino si sono allontanati lasciando una scia a caos dietro di sè. Hanno guardato anche all’interno della cassa ma fortunatamente per la società non c’erano contanti.

Non è la prima volta che il bar viene preso di mira tanto che la porta e le finestre portano ancora segni delle ripetute effrazioni.

(foto i danni e il caos all’interno del bar)

21032020