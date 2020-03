Coronavirus, a Limbiate ieri due denunciati per violazione Dpcm

LIMBIATE – Sono stati denunciati nella giornata di ieri due uomini beccati dalla polizia locale di Limbiate in violazione del decreto che limita la circolazione senza giustificazione.

Il primo uomo è un cittadino residente a Limbiate, 35enne di origini pakistane, che è stato fermato ieri mattina mentre passeggiava a piedi in piazza Cinque Giornate, proprio davanti alla sede del comando: l’uomo non esibiva autocertificazione in quanto non aveva motivi validi per trovarsi fuori dal proprio domicilio. Nel pomeriggio, invece, verso le 16 in viale Dei Mille è stato intimato l’alt ad un uomo che transitava a bordo della sua auto: il 35enne residente a Solaro non poteva esibire nessuna dichiarazione che giustificasse il suo trovarsi a Limbiate. Per entrambi i fermati, scattava la denuncia per violazione del decreto emanato nei giorni scorsi per contenere il contagio del coronavirus.

Anche la polizia locale limbiatese sta intensificando nelle ultime ore i controlli e le verifiche sul proprio territorio.

