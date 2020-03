SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del presidente Ascom Andrea Busnelli su servizi per consulenza digitale, siti e-commerce per commercianti e solidarietà digitale.

“Ci sono momenti nella nostra vita che mettono a dura prova la nostra tenacia – inizia così il Presidente delle Confcommercio Saronno, Andrea Busnelli – L’emergenza Coronavirus preoccupa l’Italia non solo da un punto di vista sanitario ma anche da un punto di vista economico. E’ questo il momento, per noi commercianti, di stare sempre più uniti perché sarà proprio grazie all’unione che ce la faremo. Vi invito ad affidarvi alla nostra Associazione che, proprio in momenti come questo, sta lavorando incessantemente per assistere, fornire informazioni e consigli.”

E prosegue: “Visto le più che giustificate misure restrittive adottate dal Governo, abbiamo pensato di attivare immediatamente una serie di servizi digitali per istruire ed assistere i nostri soci che oggi non possono operare nel commercio tradizionale ma potrebbero, nel frattempo, attivare o potenziare nuove procedure digitali.”

“Da oggi la Confcommercio, anche grazie ad una specifica convenzione con una società specializzata, offre supporto nell’attivazione di pagine social, siti web di e-commerce, indicizzazione nei motori di ricerca e tutto quanto necessario per poter mettere i propri associati nella condizione di essere presenti in Internet. Anche in merito allo Smart Working, possiamo offrire consulenza gratuita da un punto di vista tecnico-informatico. Ed è anche disponibile il nostro servizio di assistenza per predisporre la pratica di partecipazione al bando regionale previsto per lo Smart Working. Bando che aprirà il prossimo 2 Aprile e che è stato agevolato grazie all’ultimo Decreto Legge. Inoltre abbiamo deciso di adottare l’iniziativa Solidarietà Digitale offrendo, a titolo gratuito, ore di consulenza e competenze specifiche sempre nel campo digitale.”

“Per i soci che volessero attivare le procedure per poter vendere on-line, stiamo predisponendo, in collaborazione con i nostri Distretti del Commercio, un sito e-commerce che permetterà loro di avviare la propria attività alla vendita on-line. Per questo, gli uffici della Confcommercio Saronno sono a disposizione anche per l’espletamento delle pratiche presso gli uffici pubblici competenti allo scopo di ottenere le autorizzazioni necessarie.”

“Infine ricordo l’importante accordo tra la nostra cooperativa di garanzia AscomFidi Varese e UBI Banca che prevede l’erogazione di finanziamenti (fino a 100.000 Euro) a condizioni agevolate per tutti gli associati. Ritengo, questa, una convenzione importante per aiutare le imprese che oggi soffrono per mancanza di liquidità.”

“Tutti questi sono sforzi che facciamo per tutelare le categorie che rappresentiamo e per far sentire a tutti che #confcommerciocè!”

Per maggiori informazioni contattare i nostri ufffici: 02.96702728 – info@ascomsaronno.it

