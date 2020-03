SARONNO – “Purtroppo anche Saronno non solo viene quotidianamente raggiunta da casi di saronnesi positivi al coronavirus, ma ha dovuto registrare il primo decesso di un concittadino. Non ci sono parole e non possiamo nemmeno tentare di dare un abbraccio fisico ai suoi famigliari… eppure Saronno tutta sta piangendo”. A parlare il consigliere comunale indipendente Francesco Banfi, che ha affidato il proprio pensiero a Facebook.

Ciò che il coronavirus si porta appresso è una tragedia che sta colpendo tutti noi nel profondo, dai gesti più semplici fino alle relazioni umane e culminando nell’impossibilità di dire un addio a chi si ama. Siate… siamo forti. Per tutti valgono alcuni promemoria: stare a casa, spesa una volta a settimana, anziani in casa, passeggiata da soli e intorno casa, se avete febbre avvisare subito il medico senza paura e, soprattutto, in casa isolatevi immediatamente, cerchiamo di fare il possibile per non esporci al contagio, applicate il buonsenso.

