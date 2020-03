SARONNO – Nei giorni difficili dell’emergenza coronavirus, che ha fermato anche tutto lo sport, un messaggio di speranza viene dal presidente dell’Inox Team Saronno, la squadra di softball cittadina che partecipa alla serie A con molte giocatrici che militano anche nella Nazionale italiana.

Rivolgendosi a giocatrici, famigliari e gli appassionati, il pres lancia un appello: “Per il momento è molto importante che noi tutti restiamo a casa, insieme ce la faremo. Ci vorrà un poco di tempo ma andrà tutto bene – dice Piero Bonetti – E intanto per quanto possibile tenetevi anche voi in movimento, a casa, con la palla da softball oppure con quella da tennis, o quello che avete a disposizione. Insomma rimaniamo in attività continuando a fare sport, da soli o con i famigliari come me; senza comunque allontanarsi dalla propria abitazione, sia chi magari ha il giardino sia chi si deve adattare all’interno del proprio appartamento”.

