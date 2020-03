SARONNO – A seguito del primo decedute saronnese per il coronavirus, Forza Italia Saronno esprime le proprie condoglianze alla famiglia: “Siamo vicini ai familiari in questo momento di dolore e vogliamo dare solidarietà a tutti coloro che sono in prima fila contro questo flagello che ci ha colpito: medici infermieri, forze dell’ordine, autorità e volontari della protezione civile e tutte le persone che lavorano per noi nonostante i rischi che corrono. Seguendo le regole, orgogliosi di appartenere ad un grande Paese, con l’aiuto del Signore ce la faremo!” si legge in un comunicato degli azzurri.

Nella tarda serata di ieri era stato il sindaco, Alessandro Fagioli, ad annunciare ai concittadini del decesso di un paziente saronnese affetto da coronavirus, esprimendo il cordoglio della comunità.

(foto: una immagine di gruppo di militanti ed attivisti di Forza Italia a Saronno durante un appuntamento pubblico allestito tempo fa. Oggi anche loro rilanciano il messaggio di evitare assembramenti e restare a casa)

21032020