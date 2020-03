GERENZANO – Non solo a Saronno ma anche nel circondario le code per fare la spesa davanti ai supermercati: alla Lidl di via Clerici a Gerenzano, proprio al confine saronnese, molta gente come ovunque per approvvigionarsi e la giusta pazienza per attendere il proprio turno e quindi entrare nel punto vendita. La prassi è quella che si segue ovunque; poche persone all’interno e fuori ordinata coda, con i clienti ben distanziati l’uno dall’altro. Sono le misure necessarie per evitare la diffusione del coronavirus. I rifornimenti sono garantiti anche se temporaneamente qualche prodotto può essere esaurito o non presente sugli scaffali.

Oggi lunghe code da U!, il supermercato saronnese di viale Prealpi; tanta gente anche a Esselunga di via Novara sempre a Saronno ma in realtà situazione simile anche nella maggior parte dei centri commerciali della zona.

(foto: la situazione nelle scorse ore alla Lidl di via Clerici a Gerenzano, analoga a quella che si registra davanti ai principali supermercati della zona)

21032020