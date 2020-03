SARONNO – Mattinata intensa per la polizia locale che è passata di quartiere in quartiere in tutte le aree verdi cittadine a posizionare dei cartelli informativi che rendono di fatto offlimits parchi e parchetti in ottemperanza alle ultime misure prese dal ministero della Salute.

Tanta la curiosità dei residenti che si sono affacciata alla finestra per assistere alle operazioni di chiusura delle aree verdi.

Le pattuglie hanno posizionato i cartelli che ricordano come l’area sia offlimits e che i trasgressori verranno puniti con una sanzione all’ingresso di parchi giochi e parchi pubblici.

Ma quali sono i divieti introdotti nelle ultime ore?

E’ vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

21032020