SARONNO – “A seguito del primo deceduto saronnese, Forza Italia Saronno esprime le proprie condoglianze”. Inizia così la breve e stringata nota condivisa nelle ultime ore dagli azzurri saronnesi dopo la notizia per primo decesso in città per coronavirus.

“Siamo vicini ai familiari in questo momento di dolore e vogliamo dare solidarietà a tutti coloro che sono in prima fila contro questo flagello che ci ha colpito: medici infermieri, forze dell’ordine, autorità e volontari della protezione civile e tutte le persone che lavorano per noi nonostante i rischi che corrono. Seguendo le regole, orgogliosi di appartenere ad un grande Paese, con l’aiuto del Signore ce la faremo.”

Forza Italia è stata in prima linea, con l’ex assessore Maria Elena Pellicciotta, anche nell’organizzazione delle diverse fasi della donazione di 600 mascherine dell’imprenditore Zhou Jianhuang che avendo vissuto per molti anni a Saronno ha voluto pensare, con l’”Associazione Cinese a Milano – Italia”, ad un aiuto concreto all’ospedale cittadino.

21032020