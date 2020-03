SARONNO – La situazione è uguale quasi ovunque, l’emergenza coronavirus non finirà presto ed ormai è chiaro, ieri sera le misure più restrittive da parte del Governo per tenere le persone in casa, e davanti ai supermercati – si può uscire solo per fare la spesa o andare al volo (o per gravi motivi) – si sono formate lunghe code, tipo quella vista già ieri davanti ad Esselunga di Saronno.

In questo caso siamo andati alla Unes, l’U Supermercato, di viale Prealpi: “Così tanta gente non si era mai vista neppure in questi giorni” dice un cliente che pazientemente si è messo in fila, con tempi d’attesa per raggiungere l’ingresso decisamente lunghi visto che la coda si sviluppa anche in buona parte del posteggio. Una regola contro la diffusione del coronavirus è quella di evitare assembramenti e dunque gli ingresso nei supermercati, che restano regolarmente aperti e sono puntualmente riforniti, avvengono scaglionati a piccoli gruppi.

(foto: le immagini della coda di questa mattina all’U! Supermercato di viale Prealpi a Saronno)

21032020