CISLAGO – Un video, un susseguirsi di volti e di voci per raccomandare a tutti di “Stare a tutti”. E’ quello che hanno realizzato i ragazzi de Il Granello per cercare di realizzare le famiglie, gli anziani e soprattutto i giovani a rispettare le direttive ministeriali in materia di contenimento da Coronavirus.

Solo qualche giorno fa la cooperativa sociale che ha sede a Cislago e a Saronno aveva rinviato le repliche a Busto Arsizio e a Milano del nuovo musical. “Come potrete immaginare – si legge sul sito istituzionale – le date del 22 marzo a Busto Arsizio e del 6 aprile a Milano sono annullate. Ma abbiamo già l’accordo con i due teatri che, non appena questa difficile situazione sarà finita, fisseremo nuove date per il nostro “Questo sono io”.

E’ un progetto che si inserisce all’interno delle attività socio-educative e formative organizzate dalla cooperativa sociale. Gli spettacoli precedenti, da Grease a Pinocchio, sono stati protagonisti di veri e propri tour in provincia di Varese ma non solo dove hanno riscosso applausi ed apprezzamenti.

21032020