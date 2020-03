SARONNO – Svaligiato il deposito del Fbc Saronno: sono sparite magliette, pantaloncini, giubbotti invernali per un valore di oltre un migliaio di euro. Ad agire, con tutta probabilità, le stesse persone che hanno anche svuotato l’adiacente bar. E’ successo tutto, si pensa in orario notturno, all’interno del centro sportivo Matteotti di via Sampietro. Dove le attività sono sospese, per il decreto contro la diffusione del coronavirus. Ci vanno però di tanto in tanto a controllare, e per le manutenzioni indispensabili, i volontari e gli addetti della società calcistica saronnese, che milita in Prima categoria ed ha alle spalle un ampio settore giovanile. Sono stati proprio loro ieri mattina ad accorgersi dell’accaduto ed a dare l’allarme, contattando i carabinieri. Qualcuno aveva scavalcato la recinzione, rotto il lucchetto e preso il materiale, tra l’altro tutto marchiato Fbc, e quindi impossibile da piazzare a qualche ricettatore.

I militari dell’Arma hanno eseguito un sopralluogo sul posto, e sono in corso le indagini. Non è la prima volta che il centro Matteotti viene presi di mira dai ladri.

Domenica scorsa il Fbc Saronno aveva festeggiato i 110 anni di nascita.

21032020