CARONNO PERTUSELLA – “La società calcistica Caronnese supporta medici, infermieri e tutti gli operatori sanitari che in queste ore stanno combattendo in prima linea l’emergenza Covid-19: la Caronnese è vicina alle strutture del territorio che in questo momento sono fortemente impegnate a garantire supporto ai caronnesi colpiti dal virus”. Lo si legge in una notta del club.

“Per questo motivo invitiamo tutti coloro che liberamente volessero contribuire a sostenere questa urgenza a supportare le strutture a noi più vicine, dalla Croce azzurra in primis che da sempre è accanto alla nostra società e che sentiamo dall’interno delle nostre case purtroppo molto attiva in questi giorni per le strade del nostro comune a qualsiasi ora; alle strutture ospedaliere più vicine che stanno accogliendo i malati, come l’ospedale di Saronno e l’ospedale Salvini di Garbagnate Milanese. Ciascuno di noi, ne siamo sicuri, si mobiliterà per aiutare tutti coloro che in questo momento stanno lavorando alacremente nella gestione di questa emergenza mondiale” concludono dalla Caronnese.

Marco Gentile

22032020