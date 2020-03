Coronavirus a Caronno Pertusella, lenta crescita: +1

CARONNO PERTUSELLA – Arriva a 40 (+1) il numero dei contagiati dal coronavirus a Caronno Pertusella: questi l’ultimo dato disponibile, e comprendente anche i 5 cittadini purtroppo defunti dall’inizio dell’epidemia. Molte le persone che restano sotto osservazione perchè sono venute in contatto con persone che sono state contagiate dal virus. C’è anche chi ha superato la malattia, come il parroco don Franco Santambrogio dopo un periodo di ricovero all’ospedale “Sacco” di Milano.

Il sindaco Marco Giudici non si stanca di ribadirlo: “Restate in casa”. Da parte dell’Amministrazione civica di Caronno Pertusella un grande sforzo di informazione della cittadinanza, ed anche di supporto alle autorità sanitarie. E’ stata anche avviato un piano di sanificazione delle strade, settimanale per quelle principali e mensile per quelle secondarie.

(foto: il Municipio di Caronno Pertusella durante l’intervento di sanificazione effettuato l’altro giorno e che ha riguardato anche la zona della scalina all’ingresso del palazzo comunale)

22032020