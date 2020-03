[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Il gruppo degli alpini di Cislago ha aderito alla raccolta fondi organizzata dalla Saronno Point per il presidio di Saronno. L’associazione, con il Comitato per la salvaguardia ed il rilancio dell’ospedale di Saronno, sta portando cercando i fondi per finanziare l’acquisto urgente di strumentazioni per affrontare l’emergenza Coronavirus nel dettaglio i soldi raccolti verranno utilizzati per comprare strumentazioni per i malati ossia cPAP e respiratori.

Gli Alpini di Cislago hanno raccolto 750 euro che hanno già provveduto a versare sul conto corrente utilizzato per la raccolta. Un plauso all’associazione arriva dal sindaco Gianluigi Cartabia.

Per chi volesse seguire l’esempio delle penne nere cislaghesi ecco le coordinate per effettuare donazioni all’ospedale saronnese di piazzale Borella tramite Saronno Point che collabora da anni con il presidio per rispondere alle esigenze di diversi reparti.

IBAN: IT53G0200850520000102967454 Intestato a: Associazione Saronno Point Onlus Causale: Emergenza CORONAVIRUS Ospedale di Saronno

(foto: un momento ufficiale con gli alpini cislaghesi)

22032020