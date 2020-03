CERIANO LAGHETTO – Emergenza coronavirus, il vicesindaco di Ceriano Laghetto, e coordinatore di tutti i sindaci della Lega in Lombardia, Dante Cattaneo, ringrazia pubblicamente la Russia. “Sono in arrivo 9 aerei speciali con a bordo 100 medici virologi e 8 brigate di medici ed infermieri con attrezzature mediche e sanitarie in aiuto all’Italia. Da chi? Da Merkel? Da Macron? Dall’Europa? No. Dalla Russia di Vladimir Putin! Una sola parola: grazie!”

L’arrivo degli aiuti della Russia è stato confermato oggi a livello governativo e ne ha parlato anche il presidente della Lombardia, Attilio Fontana ed in particolare l’arrivo di un gruppo di 52 tra medici e infermieri provenienti da Cuba e di un altro gruppo, riferitogli dal ministro Francesco Boccia, dalla Russia. “Sia agli sia agli uni che agli altri, non posso che dire grazie per la collaborazione – ha affermato – così come ringrazio anche le numerosissime adesioni dei medici inoltrate alla Protezione civile per la task force che dovrà operare nelle strutture ospedaliere lombarde e non più in difficoltà”.

