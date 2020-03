Coronavirus, Enpa ritrovata la casetta per randagi che era stata trafugata

SARONNO – E’ stata ritrovata la cuccia che i volontari dell’Enpa avevano posizionato in uno degli angoli dove si trovano i gatti delle colonie feline cittadine che era stata trafugata nottetempo. La cuccia faceva parte dei dispositivi, come il dispenser di cibo, posizionati per ridurre al minimo gli interventi delle gattare in risposta alle misure di contenimento dal contagio di Coronavirus. E’ stata trovata oltre alla recinzione di un vicino giardino un po’ malmessa ma ancora perfettamente utilizzabile.

I volontari hanno provveduto a riposizionarla in modo che tornasse subito a servizio dei quattrozampe. Da Enpa oltre all’impegno quotidiano per le colonie feline arriva anche l’appello a non abbandonare gli animali anche perchè non si sono riscontri di possibili casi di contagio agli animali domestici.

“La nostra sezione – spiegano i volontari – si occupa quotidianamente di decine di colonie feline del territorio, in particolare tra Saronno e Caronno Pertusella. In questi giorni, dove la circolazione è limitata come devono essere anche le uscite delle persone, abbiamo acquistato e posizionato diversi distributori di croccantini per fare in modo che le gattare e i gattari che seguono queste colonie non debbano uscire ogni giorno o ogni sera per posizionare il cibo”.

E concludono: “E’ uno sforzo che Enpa Saronno si è sentita in dovere di fare per tutelare tutti, umani e felini – sottolineano gli attivisti dell’associazione – Vogliamo al contempo anche ringraziare di vero cuore tutti quei cittadini che ci stanno dando una mano aiutandoci a riempire questi distributori ed anche a monitorare le nostre colonie”.