MILANO – Al Punto stampa di Palazzo Lombardia a Milano oggi a metà giornata il vicepresidente regionale Fabrizio Sala, ex sindaco di Misinto: “Attività essenziali, sanità o alimentari e relativa logistica, devono continuare. Il resto è bene che si fermi” ha ribadito Sala. “Dati sulla mobilità, a ieri attorno al 32-33 per cento. Più basso del sabato precedente, gente si sta muovendo meno, rispetto al 100 per 100 di un giorno nonmale, quindi la mobilità si è ridotta” ha spiegato Sala parlando dei rlievi fatti tracciando i collegamenti del telefonini alle celle telefoniche.

Ancora Sala, su persone che devono stare in isolamento: “Vogliamo mettere a disposizione strutture, che siano in uso ovviamente su base volontaria, per chi non può isolarsi a casa. Lo faremo domattina varando questa iniziativa in Giunta regionale, si partirà direttamente dopo. Già stiamo iniziando a individuare le strutture adatte. Limiterebbe i contatti sociali a livello famigliare di persone che potrebbero avere contratto il virus”.

“Buona notizia di oggi è che la gente sta capendo che contro questo male bisogna isolarsi il più possibile. Alle 18.30 arrivano a Malpensa i medici e sanitari da Cuba, un team che arriva a supportare la Lombardia” ha concluso Sala.

22032020