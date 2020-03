[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

MILANO – Sono “soltanto” 27 i casi di positività al coronavirus riscontrati in provincia di Varese oggi, un dato che si mantiene molto basso, in una giornata dove per fortuna si sono comunque registrati cali in tutta la Lombardia. Gli ultimi aggiornamenti sono stati forniti come tutti i giorni dall’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera (foto), durante la conferenza stampa via Facebook da Palazzo Lombardia a Milano. Nel Varesotto i contagiati sono in tutti 386. Forte rallentamento anche in Brianza, dopo il preoccupante +268 di ieri, oggi solo +24.

Ecco i casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni

BG: 6.216 (+347) ieri: 5.869 (+715) l’altro ieri: 5.154 (+509)

e nei giorni precedenti:

4.645(+340)/4.305/3.993/3.760/3.416/2.864/2.368/2.136/1.815/1.472/1.245/997/761/623/537

BS: 5.317 (+289) ieri: 5.028 (+380) l’altro ieri: 4.648(+401)

e nei giorni precedenti:

4.247(+463)/3.784/3.300/2.918/2.473/2.122/1.784/1.598/1.351/790/739/501/413/182/155

CO: 512 (+60) ieri: 452 (+72) l’altro ieri: 380(+42)

e nei giorni precedenti:

338(+52)286/256/220/184/154/118/98/77/46/40/27/23/11/11

CR: 2.895 (+162) ieri: 2.733 (+341) l’altro ieri: 2.392(+106)

e nei giorni precedenti:

2.286(+119)/2.167/2.073/1.881/1.792/1.565/1.344/1.302/1.061/957/916/665/562/452/406

LC: 872 (+54) ieri: 818 (+142) l’altro ieri: 676(+146)

e nei giorni precedenti:

530(+64)/466/440386/344/287/237/199/113/89/66/53/35/11/8

LO: 1.772 (+79) ieri: 1.693 (+96) l’altro ieri: 1.597(+69)

e nei giorni precedenti:

1.528(+83)/1.445/1.418/1.362/1320/1.276/1.133/1.123/1.035/963/928/853/811/739/658

MB: 1.108 (+24) ieri: 1.084 (+268) l’altro ieri: 816(+321)

e nei giorni precedenti: 495(+94)/401/376/346/339/224/143/130/85/65/64/59/61/20/19

MI: 5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano citta’ (+210)

ieri: 4.672 (+868) di cui 1.829 a Milano citta’ (+279)

l’altro ieri: 3.804 (+526) di cui 1.550 a Milano citta’ (+172)

e nei giorni precedenti: 3.278 (+634) di cui 1378 a Milano citta’

(+287)/2.644/2.326/1.983/1.750/1.551/1.307/1.146/925/592/506/406/361

MN: 905 (+63) ieri: 842 (+119) l’altro ieri: 723 (+87) e nei giorni precedenti: 636(+122)/514/465/382/327/261/187/169/137/119/102/56/46/32/26

PV: 1.306 (+112) ieri: 1.194 (+89) l’altro ieri: 1.105(+94) e nei giorni precedenti: 1.011(+33)/978/884/801/722/622/482/468/403/324/296/243/221/180/151

SO: 205 (+26) ieri: 179 (+16) l’altro ieri: 163 (+8)

e nei giorni precedenti: 155(+80)/75/74/46/45/45/23/23/13/7/7/6/6/4/4

VA: 386 (+27) ieri: 359 (+21) l’altro ieri: 338(+28)

310/+45)/265/232/202/184/158/125/98/75/50/44/32/27/23/17

e 616 in corso di verifica.

Questo il riepilogo regionale, i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti:

– i casi positivi sono: 27.206 (+1.691) ieri: 25.515 (+3.251) l’altro ieri: 22.264(+2.380) e nei giorni precedenti:

19.884/17.713/16.220/14.649/13.2729/11.685/9.820/8.725/7.280/5.791/5.469/4.189/3.420/2.612

– i deceduti: 3.456 (+361) ieri: 3.095 (+546) l’altro ieri: 2.549 (+381)

e nei giorni precedenti: 2.168/1.959/1.640/1.420/1.218//966/

890/744/617/468/333/267/154

– i dimessi e in isolamento domiciliare: 13.069 di cui 5.050 con

almeno un passaggio in ospedale (anche solo pronto soccorso) e

8.019 persone per le quali non si rileva nessun passaggio in

ospedale

4.057/4.265/3.867/3.427/2.650/2.044/1.351/1.248/756/722

– in terapia intensiva: 1.142 (+49) ieri: 1.093 (+43) l’altro ieri: 1.050(+44)

e nei giorni precedenti:

1.006/924/879/823/767/732/650/605/560/466/440/399/359

– i ricoverati non in terapia intensiva: 9.439 (+1.181) ieri: 8.258 (+523)

l’altro ieri: 7.735(+348) e nei giorni precedenti:

7.387/7.285/6.953/6.171/5.550/4.898/4.435/4.247/3.852/3319/2.802/2.217/1.661

– 5800 persone sono uscite e guarite

– i tamponi effettuati: 70.598

ieri: 66.730/57.174/52.244/48.983/46.449/43.565/40.369/37.138/32.700/29.534/25.629/21.479/20.135/18.534/15.778

22032020