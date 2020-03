SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Obiettivo Saronno in merito all’emergenza coronavirus in città e in particolare alle scelte del sindaco Alessandro Fagioli necessità di una comunicazione più trasparente.

Venerdì (20 marzo) sera noi abitanti di Saronno abbiamo ricevuto direttamente dalla pagina Facebook del sindaco la notizia del primo decesso di un nostro concittadino a causa del Coronavirus. E’ stata una delle rare occasioni – in questo ormai lungo mese di sofferenza per tutti noi lombardi – in cui il nostro primo cittadino ci ha informato su ciò che era appena accaduto.

Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria COVID 19, Obiettivo Saronno ha scelto di tenere una linea non polemica con l’Amministrazione Comunale allo scopo di favorire un clima di civile e costruttiva collaborazione nel delicato momento che tutti stiamo vivendo. Tuttavia – con gli eventi che si susseguono ancora troppo velocemente e confusamente nel momento in cui scriviamo – la situazione impone di chiedere una serie di chiarimenti ed un cambio di passo nella strategia comunicativa dell’amministrazione.

Dalla mattina di ieri (21 marzo) una serie di notizie relativa alla gestione del nostro ospedale esclusivamente come centro Covid sono circolate in modo del tutto incontrollato ed allarmistico su chat Whatsapp e con post su Facebook. Sono informazioni – del resto già anticipate a grandi linee dalla strategia della Regione – che gestite attraverso canali ufficiali e con una comunicazione corretta potrebbero non scatenare il panico, ma anzi darebbero agli abitanti di Saronno e dintorni indicazioni pratiche su come gestire al meglio l’accesso al nosocomio cittadino. Si può controbattere che le informazioni in merito all’azienda ospedaliera non siano di stretta pertinenza del primo cittadino, ma la nostra opinione è che in questo momento manchi una figura che sia il collettore e la fonte ufficiale verso i saronnesi di tutto ciò che riguarda l’emergenza, i numeri, le necessità, le notizie del nostro territorio.

I sindaci di città importanti quali Milano e Bergamo, ma anche di paesi piccoli come Caronno Pertusella, hanno assunto pienamente questo ruolo e quasi quotidianamente registrano video per i loro cittadini, non solo allo scopo di informare, ma anche di dimostrare la loro vicinanza. Ancora tante le domande senza risposta.

Ad esempio, perché nel momento in cui si è saputo della malattia di alcuni dipendenti degli uffici comunali, non sono state accolte con la dovuta considerazione le misure di tutela previste dal protocollo sottoscritto da governo e parti sociali lo scorso 14 Marzo e richieste dalle rappresentanze sindacali? E’ ufficiale che all’interno del Municipio ci sono stati già due casi di dipendenti positivi, a cui esprimiamo la nostra solidarietà. Con questo incauto atteggiamento, il Sindaco ha esposto a rischio del contagio non solo i dipendenti comunali, ma anche tutti i loro contatti, coloro che si sono recati in Comune nella ultime settimane e potenzialmente tutti gli altri cittadini.

Da messaggi e richieste che ci giungono, si evince come molti saronnesi si sentano lasciati soli, in balia di notizie che spesso nessuno conferma o smentisce in modo ufficiale. Ripetiamo è un momento buio per tutti, la trasparenza nel dare informazioni certe e puntuali è un dovere da parte di tutte le istituzioni, nondimeno delle amministrazioni locali. L’empatia e la vicinanza verso i cittadini invece non sono un obbligo ma sarebbero comunque un gesto gradito da molti.